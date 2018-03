Delitto Sartini, sentenza ribaltata in Appello: 16 anni al 24enne riconosciuto colpevole

In primo grado era stato assolto per non aver commesso il fatto. Ora la Corte d'assiste d'Appello di Ancona ha ribaltato il verdetto e condannato a 16 anni di reclusione Nica Cornel, il 24enne romeno accusato dell'omicidio del pensionato invalido Giancarlo Sartini, avvenuto a Chiaravalle nel dicembre del 2014. Cornel, vicino di casa della vittima, trovata morta nel suo letto, uccisa a sprangate, era accusato di omicidio e rapina. La sentenza è arrivata poco dopo le 14. La sorella della vittima, difesa dagli avvocati Matteo Catalani e Simona Cognini, è scoppiata in lacrime. Le è stata riconociuto un risarcimento danni da quantificare in sede civile.

L'avvocato Marina Magistrelli, difensore del 24enne, parla di "errore macroscopico" e annuncia il ricorso in Cassazione. Cornel ha sempre respinto le accuse. La sua versione lo vede, nella notte del delitto, in compagnia di amici e poi di una prostituta. Il pm Paolo Gubinelli ha invece sempre puntato su intercettazioni telefoniche nelle quali l'imputato, parlando con la sorella e la madre, avrebbe proferito frasi choc sull'omicidio a tal punto da indurre, all'epoca, il gip Antonella Marrone a confermare il fermo e confermare la misura cautelare del carcere.