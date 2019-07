Cavalli e delfini feriti e a secco, la storica fontana tra vandali e degrado

Un cavallo che non sa più dove poggiare lo zoccolo, perché il piedistallo che hanno gli altri tre suoi compagni lui non ce l’ha più: chissà chi e chissà quando glie l’ha portato via. Uno dei delfini ha una profonda ferita all’altezza dell’occhio sinistro, probabile sfregio di qualche vandalo che da quelle parti si è fatto vivo già diverse volte.

Il resto dei danni alla Fontana dei Cavalli di Piazza Roma, capolavoro dell'arte barocca, l’hanno fatta il tempo e l’inciviltà. Ieri mattina l’impianto idrico era disattivato. Dalla vasca più in alto, martedì, una delle tante crepe faceva defluire l’acqua verso l’esterno. Decine di opuscoli della stagione teatrale 2019 insieme a tappi di plastica e alghe galleggiavano nell’acqua che stagna nella vasca più grande. Il capolavoro settecentesco firmato da Lorenzo Daretti e Gioacchino Varlè è ridotto a un cestino della spazzatura.

Restaurazione? Lo chiedono turisti e cittadini che fotografano o si riposano sulle panchine accanto alla fontana (GUARDA IL VIDEO) e nelle prossime ore l’assessore Comunale alla Cultura, Paolo Marasca effettuerà un sopralluogo per verificare se e quanto sono recenti i danni alle sculture: «C’è un progetto specifico per la restaurazione delle fontane di cui si occupa l’Ufficio Centro Storico» ha detto l’assessore, ma per ora non si conoscono tempistiche certe sulla messa in pratica. E la pulizia? «Gli interventi sono i nostri, ma richiedono ovviamente il parere della soprintendenza – prosegue l’assessore- alla quale vanno presentati i materiali utilizzati».