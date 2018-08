Insetti, erbacce, topi e cattivi odori: degrado e agonia a due passi dal Pronto Soccorso 

Erba alta, cattivi odori, insetti e qualcuno parla anche di topi. E’ la situazione in cui versa l’area accanto all’ospedale di Torrette che si trova sotto il reparto di Malattie Infettive. Basta guardare a destra rispetto all’ingresso del Pronto Soccorso e l’occhio viene subito catturato da un cantiere in preda al degrado: un piccolo casolare giallo blindato da una porta arrugginita e divorato dalle erbacce, ci sono anche silos e altre strutture utilizzate come depositi che si trovano nello stesso stato. A terra c’è quel che resta di alcune grate e utensili vari e la situazione ha richiamato l’attenzione di alcuni frequentatori dell’ospedale che, in anonimato, hanno voluto segnalare anche i cattivi odori, la presenza di insetti e perfino di topi a due passi dal centro di primo soccorso.

«Quella è un’area di cantiere affidata in gestione a una delle tre ditte che lavorano nell’ospedale, la manutenzione spetta a loro ma provvederemo subito a sollecitare un intervento- ha replicato l’Azienda Ospedali Riuniti per voce del Direttore Generale Michele Caporossi- è effettivamente una situazione indecorosa. Sarà fatta una segnalazione e vediamo di cosa si tratta».