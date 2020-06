Ponte chiuso, vegetazione incolta e una discarica a cielo aperto: degrado al Q2

Ponte chiuso dal dicembre scorso, vegetazione incolta che invade parte della carreggiata, limitando la visibilità per i veicoli in transito, marciapiedi rotti e affossati e una discarica a cielo aperto nell’area ex Uisp. Si presentano così, in condizioni di degrado, alcune zone del Q2, in particolare piazza Salvo D'acquisto e il ponte pedonale tra via Flavia, via Ruggeri e via Caduti del lavoro. La fontana situata in piazza non è funzionante, contiene acqua verde e lurida e, anche qui, la pavimentazione è saltata, mentre in alcuni tratti il terreno sta cedendo. A denunciare lo stato di incuria del quartiere periferico di Ancona il partito di Forza Italia che parla di atteggiamento “inconcepibile” della Giunta Mancinelli, che “non prenda seri e rapidi provvedimenti per ripristinare la funzionalità e messa in sicurezza di un ponte che è ridotto in pessime condizioni: pilastri di cemento usurati tanto da evidenziare la struttura in ferro”.

«Il Comune non si nasconda dietro l'emergenza Covid, la mancanza di fondi e il solito scarica barile di cui i cittadini sono esausti. - incalzano il commissario comunale di Fi Teresa Stefania Dai Prà e Gianluca Morini del coordinamento comunale - La manutenzione della piazza e del ponte è solo ed esclusivamente competenza del Comune che riteniamo responsabile di eventuali danni e infortuni ai nostri concittadini. Auspichiamo un intervento immediato in questo quartiere fin troppo dimenticato e abbandonato, invitiamo la giunta comunale a pensare meno ad una città green ma a rendere Ancona più sicura e che sappia prendersi cura delle strutture già esistenti».