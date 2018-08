Cantiere in degrado accanto al Pronto Soccorso, iniziati i lavori di bonifica 

Lavori in corso nell’area di cantiere in degrado accanto al Pronto Soccorso di Torrette. L’intervento chiesto con urgenza dall’Azienda Ospedali Riuniti dopo le segnalazioni dei giorni scorsi, è iniziato mercoledì mattina con il taglio delle erbe e nelle prossime ore, secondo quanto comunicato dalla direzione generale, verranno portati via i materiali di cantiere. Il programma prevede anche il diserbo definitivo. Nei giorni scorsi erano stati segnalati, oltre alla presenza di insetti, anche l’insistenza di cattivi odori e l’avvistamento di ratti. «Tra qualche mese, quando la regione avrà fatto L’appalto, l’area sarà oggetto del cantiere del nuovo Ospedale Salesi» ha spiegato il dg Michele Caporossi.