Lotta al degrado, cancellate le scritte nel sottopasso pedonale di Villanova

Sono state cancellate questa mattina dagli operai comunali le scritte comparse nei giorni scorsi nel sottopasso pedonale di Villanova, che era stato ritinteggiato prima dell’estate.

I lavori sono stati avviati dopo un sopralluogo dell’assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi, con i tecnici comunali e il consigliere di FIM Marco Baldassini, che aveva segnalato l’imbrattamento. L’amministrazione comunale ricorda che il deturpamento e l’imbrattamento di beni immobili e mezzi di trasporto pubblici e privati è un reato perseguibile d’ufficio. L’intervento si inserisce nell’ambito di una accresciuta attenzione alle periferie, che saranno presto oggetto di un sopralluogo complessivo per valutare interventi riguardanti il verde pubblico, la segnaletica, le aree di sosta e le strade, in modo da stabilire le priorità in vista della predisposizione del bilancio.