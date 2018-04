Degrado, Ballanti attacca: «Archi dimenticati tra feci, sporcizia e degrado»

«Ancona, luci ed ombre. Solo pochi mesi fa lo sfavillio di luci e iniziative in centro e miseria appena fuori Porta Pia, il limite della città fino al 1789. Gli Archi, o meglio Borgo Pio, il vero nome del quartiere, con i suoi portici era considerata la passeggiata sul mare e lo è stato fino a pochi anni fa. Un quartiere di botteghe, pescatori, popolare, nel senso vero e nobile del termine. Fino a un paio di decenni fa. Ora un quartiere multietnico, forse troppo a giudicare dalle persone che si incontrano, in quella che era la passeggiata bene del passato, dove numerose attività commerciali hanno abbassato le saracinesche e la sporcizia regna sovrana. Quartiere che non merita l’incuria alla quale l’ha condannata la disattenzione pubblica. Non è sufficiente il mercatino del sabato, né la mostra dell’antiquariato». A parlare è Daniele Ballanti che attacca nuovamente l'Amministrazione comunale riguardo lo stato di degrado nel quartiere Archi.

«Occorrono interventi di pulizia, bonifica - continua - fin dal primo lotto degli Archi, il numero 1 da Porta Pia, basta osservare bene il lastricato, sporco, unto, e soprattutto alzare gli occhi in alto e si scopre uno scenario di degrado e forse non solo. Soffitti in più punti aperti dai quali si vedono le famose cannucciaie, tubi di scarico, intonaco caduto. I capitelli delle colonne sono nidi di piccioni, con decine di centimetri di feci stratificate da chissà quanto tempo, non da un mese, ma da anni , finestre nel porticato coperte letteralmente da feci di piccioni. I dissuasori anti-piccioni posizionati tanto tempo fa in vari punti rovinati o inesistenti, segno di mancanza di controlli e manutenzione. Scenari davvero pietosi, che stridono con la Mole Vanvitelliana di fronte, il Polo museale voluto dall’amministrazione, un gioiellino con il degrado attorno. I pochi italiani che si incontrano denunciano lo scivolamento costante nel degrado di questo caratteristico quartiere, che dicono “ormai perduto e dal quale fuggire, tanto chi ci sta qua non si accorge nemmeno dello schifo, si sono abituati e dalle zone dalle quali provengono sono abituati a ben peggio. Si può accettare che Borgo Pio rimanga in questo stato? Che gli anconetani e i negozianti continuino la fuga? L’appello all’amministrazione e alla politica in generale: aprite le vostre sedi elettorali qua, di negozi non affittati ce ne sono a volontà, non solo in centro dove farsi belli per tentare di vincere è facile. E soprattutto niente promesse, chi aveva il compito di fare poteva già averlo fatto e chi promette oggi il 25 giugno deve iniziare a pulire, bonificare e riprendere per mano questo quartiere caratteristico, Borgo Pio, gli Archi, un tempo popolare e nobile ma oggi tristemente in degrado! Questa la speranza!».