Un passo verso il futuro del soccorso: un defibrillatore pubblico nella piazza centrale

Avviato il nuovo progetto del Comune con la collaborazione della Croce Gialla di Camerano: Camerano cuore informa. Così la cittadina anconetana è la prima nelle Marche ad istallare una postazione con defibrillatore ad uso pubblico, senza chiave, né codici, né catene, al centro del paese in piazza Roma. Infatti il macchinario può essere prelevato dalla teca in maniera semplice e immediata proprio per favorire il suo utilizzo in caso di necessità e urgenza perché, in caso di arresto cardio-respiratorio, anche un minuto diventa fondamentale.

Il dispositivo è video sorvegliato, la teca è dotata di allarme e la temperatura all'interno viene sempre monitorata in maniera automatica, restando standard per non alterare la corretta funzionalità del defibrillatore. Un progetto all'avanguardia insomma, a detta anche degli ospiti presenti alla serata di inaugurazione (venerdì): medici del 118, esperti di formazione e delle emergenze.

A Camerano si sta cercando di fare un'operazione culturale, cercando di informare la cittadinanza sull'importanza del defibrillatore in caso di necessità, consapevoli che saperlo utilizzare può salvare una vita. Il progetto vede anche un defibrillatore, ad uso pubblico, donato da Simone Strologo, presente nella sede della Croce Gialla di Camerano, all'ingresso del paese, per cui è stata inaugurata la nuova postazione col defibrillatore in Piazza Roma, per poi approfondire la tematica dell'arresto cardio-resipratorio con i medici intervenuti. E’ stata anche eseguita una prova pratica aperta alla cittadinanza con le manovre di primo soccorso e utilizzo defibrillatore con i manichini.

