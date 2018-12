Deejay XMasters protagonista per l'estate 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

DEEJAY Xmasters è pronto ad annunciare la prima grande novità del summer event 2019! Grazie alla sempre più solida collaborazione con Radio DEEJAY, il 20 e 21 luglio 2019 la Deejay TRI arriverà per la prima volta a Senigallia. Parliamo dell’ormai celebre gara di Triathlon che lo scorso 19 e 20 maggio ha radunato all’Idroscalo di Milano oltre 2.700 atleti. La triplice è ormai diventato uno dei pilastri dei DEEJAY Xmasters! Negli scorsi anni la Santini TRIO Senigallia ha fatto registrare la partecipazione di migliaia atleti, tra i quali campioni del calibro di Davide Uccellari e volti noti dello sport e dello spettacolo come Massimiliano Rosolino e Justine Mattera. L’organizzazione sportiva della competizione sarà affidata ancora una volta a TriO Events, agenzia specializzata nella pianificazione di competizioni di triathlon, nuoto e corsa con la quale DEEJAY Xmasters ha realizzato fino al 2018 la Santini TriO Senigallia e con cui Radio DEEJAY ha sviluppato in questi anni il progetto Deejay TRI. Una “triplice alleanza” che siamo certi porterà ad una grande manifestazione sportiva in grado di attirare atleti e pubblico da tutta Italia!

