Decoro urbano, ulivi in via degli Orefici: Cna ringrazia il Comune per l'intervento

Recentemente i commercianti di via degli Orefici hanno richiesto alla Cna di adoperarsi relativamente ad un intervento teso all’abbellimento della via e dell’arredo urbano. L’idea, nata direttamente dal gruppo dei commercianti attivi in quella zona, è quella di rendere la via più accogliente inserendo dei mini alberi di ulivo. Gli stessi commercianti si faranno carico sia dei costi sia della manutenzione per mantenerli all’altezza concordata con il comune.

«La richiesta - afferma il segretario Cna Andrea Cantori - è stata accolta grazie alla fattiva collaborazione dell’amministrazione e degli uffici e dei dirigenti che si sono occupati di questa specifica domanda. In meno di un mese, infatti, ci è stata comunicata la possibilità di procedere. Ci preme precisare che l’iniziativa è a costo zero per il comune e in meno di un mese siamo riusciti ad ottenere l’autorizzazione. Come segretario della Cna dorica, è mio dovere ringraziare i dirigenti e gli uffici pubblici che si sono occupati della questione: grazie a loro in poco tempo abbiamo proceduto ad avere il via libera per una iniziativa che vede la partecipazione del privato (anche economica) per l’abbellimento dell’arredo urbano e il potenziamento dell’attrattiva commerciale».