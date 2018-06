Arriva il regalo del Lions Club, spostamenti più facili per i pazienti in ospedale

Dieci nuovi deambulatori per tre reparti dell’ospedale regionale. La donazione dal valore complessivo di circa 2.000 euro è firmata dal Club Lions Ancona Host e dall’ortopedia Duranti, i dispositivi sono stati consegnati questa mattina a Torrette alla presenza del presidente del Club Rosella Pugnaloni e del direttore generale dell’Azienda Ospedali Riuniti Michele Caporossi. I deambulatori saranno destinati alla clinica di neurochirurgia, alla divisione e alla clinica neurologica.

«Abbiamo pensato di poter essere vicini e dare una mano a questi reparti che avevano la necessità di questa strumentazione- ha spiegato Rosella Pugnaloni- come Lions la nostra attività è quella di aiutare le persone meno fortunate sia in ambito nazionale che locale, in questo caso abbiamo svolto attività di raccolta fondi e abbiamo chiesto il supporto dell’ortopedia Duranti spiegando quale era il fine e loro hanno partecipato».

«Sembra un piccolo gesto ma invece è molto grande- spiega Caporossi- il valore aggiunto dei deambulatori è che facilitano la logistica del paziente togliendo oneri agli operatori infermieristici in un trasferimento spesso difficoltoso a causa anche del peso del paziente stesso. La nostra gratitudine non avrà fine».