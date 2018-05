La cucina stellata di Oldani arriva in città, sport e gusto nel suo cooking show

Sarà Davide Oldani, lo stellato chef milanese tra i più famosi d’Italia, a chiudere la rassegna di eventi organizzati dal Comune di Osimo per aspettare la tappa del Giro d’Italia.

Volto di un noto spot insieme alla leggenda del tennis Roger Federer e fiero bike lover, il cuoco salirà sul palco del Teatro La Nuova Fenice, lunedì 14 maggio alle 18, per un cooking show, ma anche per parlare del suo ultimo libro “D’O eat better”, attraverso il quale racconta cos’hanno in comune le sue due grandi passioni: la cucina e lo sport. A presentare lo spettacolo, ad ingresso gratuito, questa mattina, nella sala Vivarini del Comune di Osimo, il sindaco Simone Pugnaloni insieme a Gerardo Savini ed Emidio Lupo, rispettivamente general manager e direttore commerciale di Delta Motors, la concessionaria Mercedes e Smart di Ancona sponsor dell’evento.

“Il Giro d’Italia è un’occasione imperdibile per Osimo – ha affermato Pugnaloni - e gli eventi collaterali rappresentano un’importante vetrina per il territorio ed un ottimo veicolo per promuovere la manifestazione sportiva. Le iniziative che faranno da apripista alla carovana rosa sono state realizzare grazie al contributo di alcuni sponsor, tra i quali Delta Motors che si è resa disponibile a sostenere l’appuntamento con Oldani. Ringrazio tutti coloro che ci hanno appoggiato per aver creduto nell’intera operazione”. Soddisfatto Gerardo Savini, general manager di Delta Motors: “ Abbiamo deciso – ha detto – di affiancare l’amministrazione nell’organizzazione di questo spettacolo perché da sempre crediamo nelle eccellenze. Oldani è ambasciatore in Italia e nel mondo di una cucina “stellare” e noi, con le nostre stelle, non potevamo non essere presenti a questo evento”.

Ha aggiunto Emidio Lupo: “La nostra azienda promuove da sempre iniziative, manifestazioni e progetti per rafforzare il legame con il territorio ed è per noi motivo di orgoglio contribuire a dare risalto all’immagine della città di Osimo, su cui si accenderanno i riflettori dei media nazionali ed internazionali”. La scelta di invitare lo chef a chiudere, con uno spettacolo – intervista, il cartellone delle iniziative collaterali alla tappa della corsa rosa non è casuale. Inventore della cucina Pop, ovvero popolare, contraddistinta da piatti che coniugano tradizione e innovazione, Davide Oldani è un grande appassionato di sport ed in particolare di ciclismo, che pratica con almeno quattro o cinque ore di pedalata la settimana. E proprio il suo amore per lo sport lo ha portato a scrivere un libro di ricette per stare bene e mantenersi in forma, senza rinunciare a soddisfare il palato.

Dopo una prima parte dello spettacolo dedicata alle sue prodezze culinarie, Oldani, intervistato dal giornalista e volto noto di Etv Marche Maurizio Socci, racconterà la sua cucina e si racconterà, condividendo con il pubblico i preziosi segreti di una buona tavola gustosa e al contempo salutare. Allo spettacolo seguirà una cena di gala, offerta dal Quartopiano Suite Restaurant di Rimini, riservata ad Oldani e ad una ristretta cerchia di ospiti, nella quale verranno servite le prelibatezze dello chef Silver Succi, altro protagonista del panorama gastronomico italiano, che con Oldani ha condiviso un periodo di collaborazione con Gualtiero Marchesi.