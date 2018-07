Le nostre strade, quasi due pedoni investiti ogni giorno

Nel corso del 2017, nelle Marche, si sono registrati 5.484 incidenti, di cui 90 mortali. Lo ha reso noto l’Istat con l’indagine sull’incodenza Di veicoli e incidenti nella varie regioni d’Italia. Un dato in aumento rispetto al 2016 (+ 6%) ma che quantomeno ha visto meno morti (96 totali, -4%). Degli incidenti 2017, ben 3690 si sono verificati su strade urbane, 1323 sulle extraurbane e 201 in autostrada. In aumento, sempre se guardiamo al 2016, i feriti: quasi il 5% in più. A preoccupare il dato che vede ben 640 pedoni tra i coinvolti in incidenti stradali: quasi due al giorno.

Il tasso di mortalità è diminuito se andiamo a guardare i dati tra il 2010 e il 2017. Le Marche, insieme ad Abruzzo, Toscana, Emilia Romagna e Campania è nel range di decrescita tra il tra il 15 e il 5%. Nelle strade marchigiane, sempre secondo l’analisi, viaggiano quasi 1,4 milioni di veicoli. La provincia di Ancona è quella che ne conta di più con oltre 410mila, di cui 18.314 di nuova immatricolazione (record regionale). Nella sola città di Ancona sono presenti 85.167 veicoli. La maggior parte sono auto: 61.988. Le nuove immatricolazioni sono state in totale per tutte le categorie di mezzi, nel 2017, ben 6.132.