Ladri ma sensibili, estorcono i dati della carta di credito e fanno anche donazione all'Unicef

Sono riusciti ad ottenere con l’inganno i dati della carta di credito della loro vittima e si sono dati agli acquisti sfrenati su internet, dove basta il numero della carta, l’intestatario e il codice di sicurezza. La bravata di 3 studenti di Benevento di 18 anni è costata loro una denuncia per indebito utilizzo di carte di credito in concorso. Già perché dalle indagini dei Carabinieri della stazione di Osimo, guidati dal comandante Marcello Iarba, è emerso come i 3 abbiamo speso poco meno di mille euro con acquisti su internet.

Hanno comprato di tutto, tra cui anche un cellulare. Ma di sicuro hanno spiazzato anche i militari quei bonifici destinati all’Unicef, la Onlus globale impegnata nella tutela e promozione dei diritti di bambini e adolescenti in tutto il mondo. Studenti dunque, ma con una certa sensibilità, quanto basta per non spendere tutto per sé e pensare anche al prossimo, ancor più facile con i soldi degli altri.