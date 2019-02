Apre il nuovo circolo di scacchi ad Osimo: obiettivo autosufficienza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Lo scorso 9 febbraio è stata una data molto importante per il Circolo Scacchi di Osimo e chi lo ha frequentato. Alla presenza del Vice Presidente FSI (Federazione Scacchistica italiana) Antonelli Lorenzo e del presidente del Circolo Scacchi Recanati Bondanese Vincenzo, è stata definitivamente aperta la sede del Circolo Scacchi in Via Molino Mensa, presso i locali del Centro Aquilone di Osimo. In apertura del primo pomeriggio scacchistico, il Bondanese ha voluto ringraziare tutti i presenti per essere intervenuti ed ha evidenziato che la nascita del circolo ad Osimo è frutto di un piacevole e lungimirante connubio tra i Circoli Scacchi Recanati ed Ancona con il Centro Aquilone di Osimo. Questa collaborazione sinergica, sicuramente, darà ottimi frutti permettendo di dare un solido punto di riferimento e di crescita ai tanti scacchisti osimani, dai più giovani che apprendono le prime nozioni sui banchi di scuola nei progetti scolastici dei comprensivi “Trillini” e “Caio Giulio Cesare”, ai più grandi che giocano piacevolmente a scacchi , mantenendo attiva ed elastica la propria mente anche in età matura.

L’obiettivo di questa collaborazione plurima, infatti, è quello di poter porre le basi per la nascita, nell’arco massimo di due anni, di un autosufficiente Circolo Scacchi di Osimo. Tanto è il lavoro da fare in questi due anni. Per questo nel primo giorno di apertura, Bondanese ha invitato chiunque abbia voglia di collaborare alla nascita e crescita del Circolo ad unirsi ai 5 “iniziatori” osimani di questo cammino: gli istruttori Menichelli Antonella (istruttore FSI), Piccinini Rossano, D’Antuono Luigi e gli istruttori Possanzini Palmiro (istruttore FSI), Cristicchia Matteo, Marconi Luca. Il Vicepresidente FSI Antonelli ha portato i saluti di tutta la Federazione Scacchistica Italiana ed in particolare quelli della sezione Marche, manifestando la felicità propria e dell’intero direttivo FSI ed FSI Marche a questa iniziativa di apertura del Circolo scacchi di Osimo.

Erano diversi anni che si lavorava per raggiungere questo obiettivo e finalmente dopo tanto lavoro si è concretizzato in una vera e bellissima collaborazione sinergica tra due circoli scacchistici attivi ed una realtà osimana di aggregazione giovanile molto attiva nel territorio. Quindi ben venuto Circolo Scacchi di Osimo e grazie a tutti i presenti ed agli iniziatori del Circolo osimano. Nelle due ore di apertura, tanti bambini e adulti hanno potuto liberamente giocare a scacchi. Le numerose partite amichevoli svolte, sono state molto interessanti e formative sotto l’aspetto del gioco e soprattutto della socializzazione. Infatti, i giocatori hanno potuto conoscere nuove persone in un contesto ludico sportivo ed il confronto tra grandi e piccoli ha permesso ai più giovani di apprendere nuove tattiche e strategie di gioco dai più maturi! Inoltre, alcuni adulti che da anni non giocavano più a scacchi, hanno avuto la bellissima occasione di “rispolverare” le vecchie conoscenze del gioco divertendosi e conoscendo altre persone. Insomma, due ore molto proficue del primo sabato pomeriggio di apertura, sotto l’aspetto ludico, sociale ed emotivo, tanto per il Circolo Scacchi quanto per i giocatori che lo hanno frequentato. In questa occasione sono state acquisite le prime richieste di tesseramento al Circolo Scacchi e le prime informazioni relative alle lezioni di scacchi che si stanno organizzando per adulti e bambini, per i livelli base, intermedio e avanzato/specializzazione. Chi non è potuto venire lo scorso 9 febbraio al Circolo, ed è interessato alla frequenza dello stesso, può chiedere informazioni anche via mail al seguente indirizzo: cscacchirecanati@gmail.com. Allo stesso indirizzo mail è possibile chiedere informazioni e richiedere il modulo per il tesseramento 2019. Il Circolo avrà altre aperture il sabato, secondo il calendario sotto riportato. Il Circolo Scacchi di Osimo, sarà promotore ad Osimo anche di altri eventi scacchistici dei quali se ne darà comunicazione mediante volantinaggio e attraverso questa testata giornalistica.

Circolo Scacchi di Osimo

Gallery