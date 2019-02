I senzatetto impediscono il passaggio dei pendolari, scatta il daspo urbano

Attività di controllo da parte della Polizia Ferroviaria e, a Falconara, sono scattati 4 daspo urbani a carico di 4 persone senzatetto che infastidivano o intralciavano il passaggio dei pendolari alla stazione cittadina.

Adesso, stando alle regole presenti all’interno del decreto sicurezza licenziato dal governo Gentiloni e prorogato dall’attuale governo gialloverde, i 4 clochard non dovranno più ripresentarsi alla stazione per 48 ore. Se così non fosse saranno multati e, eventualmente, colpiti da foglio di via.