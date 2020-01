Ubriaco infastidisce i passeggeri, scatta il Daspo: esilio a tempo dalla stazione

Via dalla stazione di Ancona per 48 ore. Un nuovo Daspo urbano è stato emesso dalla Polizia Ferroviaria all’indirizzo di un 29enne polacco che, palesemente ubriaco, infastidiva le persone all’interno dello scalo dorico. L’uomo non potrà tornare nella stazione per 48 ore e dovrà inoltre pagare una multa.

E’ di 1474 identificati, un denunciato, 278 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e di scorta a bordo di treni viaggiatori, 154 convogli scortati e 7 contravvenzioni il bilancio settimanale dell’attività del Compartimento Polfer Marche-Umbria-Abruzzo.

La squadra di polizia giudiziaria ha denunciato un cittadino pakistano che a Natale aveva tentato di rubare l’incasso della biglietteria automatica della stazione di Civitanova. Gli agenti sono risaliti all’identità dell’uomo grazie a un’attività di indagine che ha unito conoscenza del territorio e tecnologia: infatti l’autore del furto, che in passato aveva già commesso reati della stessa natura, è stato riconosciuto grazie alle immagini delle telecamere presenti nello scalo.