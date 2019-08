Fa pipì alla stazione davanti ai viaggiatori, scatta la multa ed il "mini daspo"

Si trovava in stazione ad Ancona insieme ad altri viaggiatori. Nulla di strano, soprattutto in un sabato pomeriggio dove in molti usano i treni per spostarsi, se non fosse che lo straniero ha pensato bene di urinare davanti a tutti. Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria che lo ha multato ed ha fatto scattare il mini daspo, ovvero il divieto di ritorno in città per 48 ore.