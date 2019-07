Accostano vicino le auto in sosta e poi distruggono gli specchietti, 2 i denunciati

OSIMO - A volte si dice che il caldo possa giocare brutti scherzi. Un modo di dire che questa volta è diventato realtà, visto che due osimani di 44 e 30 anni, hanno pensato bene di passare la loro giornata danneggiando gli specchietti delle auto in sosta.

I due infatti, a bordo della loro auto, accostavano a fianco degli altri veicoli fermi e poi colpivano senza un apparente motivo gli specchietti. Per fortuna qualcuno ha avvertito la Polizia che è riuscita in poco tempo a rintracciarli ed ha sottoposto il conducente all'alcol test, che ha registrato un tasso alcolemico di 4 volte superiore al consentito. Quest'ultimo infatti, oltre al ritiro della patente, è stato anche denunciato per guida in stato di ebbrezza con la sua auto che è stata sequestrata.