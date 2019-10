Il maltempo si fa sentire: strade chiuse, insegne pericolanti e alberi caduti

Pioggia e vento da neppure 24 ore e già il maltempo ha fatto sentire i primi segnali. Infatti da stamattina sono state molte le chiamate ai vigili urbani e alla centrale operativa dei vigili del fuoco di Ancona.

12,15 - A Posatora strada chiusa per la caduta di un albero in via Carmine, all'altezza del distributore di metano.

A Gallignano un albero è caduto su un’auto e strada chiusa davanti al cimitero con una pattuglia dei vigili sul posto. Davanti al centro commerciale Auchan un’auto é finita in una buca squarciando lo pneumatico. Problemi anche lungo il viale della Vittoria con uno scooter abbattuto dal vento e un’auto danneggiata dal crollo di un cartello stradale. In questo momento i pompieri stanno intervenendo anche in un palazzo di via Cialdini per alcune persiane pericolanti, come anche sulla Flaminia per alcune insegne che mostrano segni di instabilità di fronte alle forti raffiche di vento.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO