La neve si scioglie e le strade tornano colabrodo, danneggiata l'auto del candidato 

La carreggiata pulita ma stretta per via della neve ai bordi. E un tombino killer che fa fuori pneumatico e cerchione. È stato costretto a chiamare il carroattrezzi Stefano Benvenuti Gostoli, avvocato anconetano candidato alla Camera dei Deputati nel collegio proporzionale Marche Nord nel listino di Fratelli d'Italia. Il fatto è successo questa mattina (venerdì 2 marzo) mentre il politico stava percorrendo via Posatora in direzione Ancona. Quando con la sua auto è passato sopra un piccolo tombino di scarico ha sentito un forte botto e, dopo aver fermato l'auto, si è reso conto del danno. «Ho sentito un botto incredibile – racconta – non me lo aspettavo. Forse il tombino era malposizionato dopo il passaggio dei mezzi spazzaneve. A quel punto non mi è rimasto che chiamare la polizia municipale e i vigili del fuoco per segnalare il pericolo sulla strada. Fosse passato un motociclista, ma non è il caso di questi giorni, viste le temperature, sarebbe sicuramente caduto a terra».

Portava via l'auto, che oltre al cerchione rotto ha un vistoso taglio nella parte interna a far supporre che il tombino abbia agito come un punteruolo, Benvenuti Gostoli ha ben chiari i prossimi passi. «Scriverò al Comune una lettera di risarcimento – spiega – e sono fiducioso sul rimborso anche perché è chiaro che si tratta di una mancata manutenzione della strada. Mi auguro che non ci sia bisogno altro perché quanto accaduto è talmente evidente che un'eventuale azione legale sarebbero soldi pubblici buttati per l'Ente». Vero è che le piogge dei giorni precedenti, la successiva neve, il ghiaccio, oltre ai passaggi di spazzaneve, spargisale e pneumatici con catene non hanno giovato all'asfalto. Un mix davvero micidiale per le strade.