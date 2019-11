Un anconetano protagonista al Premio Internazionale di Giornalismo "Otto Milioni 2019"

Sabato 16 novembre, durante la rassegna internazionale di BookCity a Milano, sono stati resi noti i nomi dei vincitori del Premio Internazionale di Giornalismo made in Ischia Otto Milioni 2019. La speciale giuria ha assegnato il terzo posto al giovane giornalista marchigiano Daniele Bartocci.

Il Premio Internazionale Otto Milioni è stato inserito per il quinto anno consecutivo nella programmazione di Bookcity Milano, un’iniziativa voluta dal Comune di Milano e dall'Associazione BookCity Milano (Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, Fondazione Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri), a cui si è affiancata l’AIE (Associazione Italiana Editori), in collaborazione con l’AIB (Associazione Italiana Biblioteche) e l’ALI (Associazione Librai Italiani), dedicata ad attori protagonisti del sistema editoriale.