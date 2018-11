Cyberbullismo, intrappolati nella rete: se ne parla venerdì ad Ancona

Per cyberbullismo si intende un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti forniti dalla rete internet. Il tema è di stretta attualità e l’Anai, Associazione Nazionale Avvocati Italiani in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Ancona, il Consiglio Regionale delle Marche e l’Ordine degli Psicologi hanno organizzato un incontro per venerdì 23 novembre dalle ore 15 per approfondire il tema.

Oltre agli illustri relatori coordinati dall’Avv. Raffaella Giovannelli, Segretario nazionale Anai, interverrà anche il consigliere regionale Luca marconi, firmatario della prima proposta di legge regionale sul bullismo e cyberbullismo. L’evento rientra nel percorso formativo obbligatorio per gli Avvocati iscritti all’Ordine.