Bambino trovato morto in casa, padre in caserma: ipotesi omicidio

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi in via Bonanni, a Cupramontana. Un bambino di 5 anni è stato trovato morto all'interno del suo appartamento.

L'allarme è arrivato intorno alle 19.30. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Cupramontana che hanno portato il padre, macedone classe '93, in caserma. In casa si trovava anche la moglie incinta. Secondo i militari potrebbe essere stato proprio l'uomo ad uccidere il figlioletto. Indagini in corso.

