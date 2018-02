La cucina di un'azienda anconetana nella fiction Rai "E' arrivata la felicità 2"

C'è anche MobItaly, esattamente una parete con due colonne di design della cucina Mocaki, in “E' arrivata la felicità 2”, seconda stagione della brillante fiction Rai in programmazione in prima serata alle 21.15 su Rai 1 dal 20 febbraio. Un componente dell’arredo di design realizzato dall'azienda di Camerano (AN) farà quindi da sfondo alle vicende famigliari nella romantica e vivace fiction che ha riscosso uno share del 20% con la prima serie andata in onda (nel 2015), assicurandosi il favore del pubblico di Rai 1 e i commenti positivi della critica.

La fiction “E' arrivata la felicità 2” con le nuove avventure dei protagonisti, andrà in onda in prima tv assoluta martedì 20 e mercoledì 21 febbraio in prima serata su Rai 1 e poi dal 27 febbraio ogni martedì (sempre alle 21,15).Ventiquattro episodi divisi in 12 puntate, con tante storie avvincenti. «Per noi è un motivo di soddisfazione professionale – dice Federico Frontalini, Presidente di MobItaly – perché siamo presenti in una fiction di grande successo con uno dei nostri prodotti più particolari. Il progetto di Mocaki viene così ad essere conosciuto da milioni di telespettatori dopo che, la nostra cucina dal design cat friendly, ha fatto in termini di comunicazione il giro del mondo. Anche il nostro prodotto, come la fiction, è un esempio della creatività del Made in Italy».

La cucina Mocaki ha raggiunto il successo mondiale visto che è l'unica fabbricata con dei moduli pensati per facilitare la convivenza fra gli esseri umani ed i loro amati gatti di famiglia, ma i moduli bicolori, con i loro vani rotondeggianti, rappresentano anche elementi dal disegno particolarmente gradevole e innovativo.

L'azienda

MobItaly soc.coop è una azienda nata nel dicembre del 2014, dall’incontro di giovani progettisti, falegnami ed artigiani desiderosi di dare una nuova vita al mobile italiano. Mobitaly produce cucine componibili e complementi di arredo ed ha nel nome la sua mission: produrre mobili originali e di qualità, rispettosi della migliore tradizione italiana e nello stesso tempo aperti alle nuove tendenze del momento ed agli stimoli del design. I prodotti sono destinati ad un mercato target alto di gamma che ama il mobile di qualità, il design italiano, la cura artigianale dei particolari e il “su misura”. Mobitaly infatti collabora anche con importanti marchi e aziende di contract e con architetti prestigiosi. Cucine, mobili personalizzati di design e allestimenti su misura sono realizzati nello stabilimento di Camerano di 5700 mq dotato di pantografi e foratrici d'avanguardia.