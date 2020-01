Traffico illegale di animali, i 9 cuccioli salvati troveranno una nuova casa

ANCONA - Il prossimo 8 febbraio si aprirà l’asta telematica con la quale verranno venduti i 9 cuccioli di razza bouledogue francese, sequestrati la scorsa estate a Corropoli, nel teramano, dai Forestali di Ancona, Fermo e San Benedetto del Tronto. I cuccioli di circa 40 giorni di vita, erano stati sequestrati dai carabinieri in quanto importati illegalmente dall’estero da due trafficanti residenti rispettivamente nei comuni di Acquaviva Picena e Corropoli. Al momento del sequestro erano privi di vaccinazioni, microchip e documenti d'importazione, ed erano stipati nel vano posteriore di un'automobile.

I cagnolini dopo il sequestro sono stati immediatamente affidati alle cure dell'Ospedale veterinario universitario didattico dell’Università degli studi di Teramo, che ha subito sottoposto i cani alle prime cure ed accertamenti diagnostici, rilevando che quasi tutti avevano contratto il pericoloso parvovirus risultando anche positivi ai coccidi ed ascaridi, patologie che per questi cani di giovanissima età potevano essere fatali. L'operazione era scattata anche a seguito della denuncia di una donna anconetana che nei giorni precedenti aveva acquistato da uno dei due soggetti, un cucciolo di barboncino toy, attraverso un annuncio sul web. Il cane, anch'esso poi risultato affetto da parvovirus era deceduto in pochi giorni subendo strazianti sofferenze nonostante le cure prestate da una clinica veterinaria dorica.

Oggi tutti i 9 cani sono stati dichiarati fuori pericolo e sono attualmente in affidamento presso il Rifugio Canalba A.N.T.A. Onlus. Applicando correttamente le procedure del caso e per consentire l’adozione definitiva dei cuccioli senza dover attendere i tempi giudiziari, la Procura della Repubblica di Teramo ha disposto l’esecuzione di un’asta on-line, alla quale tutti i cittadini maggiorenni potranno partecipare. Per presentare la propria offerta basterà visitare il sito www.astacuccioli.it, dove saranno pubblicate le foto dei singoli cani e descritte le caratteristiche principali. Le offerte di acquisto potranno essere inviate solo ed esclusivamente inviando il modulo debitamente compilato e reperibile all’interno del sito. C'è tempo fino al 16 febbraio.