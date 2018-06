Donna investita sulle strisce, la soccorre il ct azzurro Roberto Mancini

Qualche scatto con i fans nella sua Jesi, passeggiate in giro per il lungomare di Senigallia. E già che c'è anche protagonista di un bel gesto nel soccorrere un'anziana in difficoltà. Il ct azzurro Roberto Mancini, nei giorni scorsi, ha soccorso una donna di 94 anni toccata da un'auto mentre attraversava la strada con la bicicletta. La donna è finita a terra e il primo a sincerarsi delle sue condizioni è stato proprio il mister jesino che, al tempo stesso, ha allertato il 118.

La donna ha riportato alcune fratture ed è stata portata all'ospedale. Più tardi il figlio della donna, tramite social network, ha ringraziato Mancini per essersi fermato, insieme ad altri passanti a prestare soccorso alla donna ferita. «Fortuna - ha scherzato il figlio - che l'Italia non partecipa ai Mondiali altrimenti non sarebbe stato lì. Quindi un ringraziamento anche a chi si è fermato per dare aiuto». Mancini in questi giorni è nella sua Jesi con i tre figli Camilla, Andrea e Filippo in visita ai genitori Marianna e Aldo. Anche oggi era a Senigallia al mare con tutta la famiglia.