Panico in città, crolla un solaio: soccorsi al lavoro per cercare persone sotto le macerie

Panico in città per il crollo di un solaio di uno stabile adibito a deposito in via Narente 25 a Senigallia. Sul posto ci sono 3 squadre e il nucleo cinofili dei Vigili del fuoco per escludere la presenza di persone sotto le macerie. Dalle prime indiscrezioni sembra che non ci fosse nessuno, ma ancora non si può escludere nulla. Sul posto oltre i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e i carabinieri (IL VIDEO).

Gallery