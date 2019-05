In fila alle Poste per pagare la Tari, investito da una pioggia di calcinacci

Piovono calcinacci sulla testa di un pensionato, in fila alle Poste. E’ finito al pronto soccorso con un trauma cranico, ma poteva andargli molto peggio perché fortunatamente i pezzi più grossi di cemento non lo hanno colpito.

E’ accaduto questa mattina, attorno alle 11, nell’ufficio postale dello scalo Vittorio Emanuele, in piazza della Repubblica, vicino al palazzo della Rai. Il 76enne anconetano era in fila per pagare la Tari, in attesa del suo turno, quando improvvisamente dal soffitto si sono staccati alcuni pezzi di muratura e di intonaco. Alcuni calcinacci lo hanno colpito alla testa, ferendolo. Subito il personale in servizio ha allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuto il 118 con un’ambulanza della Croce Gialla che ha medicato il paziente e l’ha trasferito al pronto soccorso di Torrette in codice giallo. Si indaga sulle ragioni del crollo che, fortunatamente, non ha coinvolto altri utenti. L’ufficio postale è temporaneamente chiuso.