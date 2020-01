Crollo in galleria, Berardinelli (FI) attacca: «Una città che cade a pezzi»

«Ancora una volta un pezzo della volta di una galleria del nostro Comune si stacca e colpisce un furgone con un pezzo di cemento di 30/40 cm. sul parabrezza vicino al montante, per fortuna senza arrecare danni al guidatore. Bloccato per alcune ore con forti disagi per i cittadini, il traffico in uscita dalla città». Così Daniele Berardinelli, consigliere comunale di Forza Italia, a seguito dell'incidente avvenuto questa mattina sotto la galleria Baldì sull'Asse Nord-Sud.

«Proprio sull’asse nord-sud nel 2017 una macchina era già stata colpita e danneggiata da un pezzo staccatosi dalla volta. Incredibile che possa essere successo di nuovo, soprattutto dopo le rigidissime direttive Ministeriali che avevano imposto al nostro Comune solo pochi mesi fa controlli attenti ed accurati su tutti i viadotti e le gallerie del territorio. Una città che cade a pezzi e senza controlli né manutenzione. E c’ha il coraggio di volersi candidare a Presidente della regione. Forse per farci rimpiangere Ceriscioli».