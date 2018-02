Progetto AlimentaTi, nuovo bando del servizio civile per la Croce Rossa di Osimo

Nuovo bando del servizio civile per la Croce Rossa comitato di Osimo. Scade il 5 febbraio la possibilità di candidarsi per il progetto AlimentaTi. Un anno in cui i giovani tra i 18 e i 28 anni, iscritti al programma Garanzia Giovani, potranno diventare loro stessi agenti di cambiamento. Il progetto vuole portare un corretto stile di vita alimentare nelle scuole, interessando alunni delle elementari e medie. Due i posti disponibili per giovani che vogliono mettersi alla prova costruendo un progetto mirato di educazione alimentare. Un anno diverso, da vivere in compagnia della grande famiglia Croce Rossa, che affiancherà passo dopo passo i ragazzi nelle scuole.