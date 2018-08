Salviamo il Peluche, al centro estivo con la Croce Rossa

La Croce Rossa di Osimo nelle giornate estive ha partecipato con molto piacere al Centro Estivo Give me Five presso il Centro Sportivo Vescovara raccogliendo l’invito delle società organizzatrici.

Sono state due mattinate molto intense nelle quali i giovani volontari e Istruttori CRI hanno sensibilizzato i bambini alla cultura della sicurezza attraverso giochi di ruolo specifici per ciascun gruppo con l’obiettivo di aiutare Billy Bob, il nostro Peluche, effettuando una corretta chiamata al 118. La CRI attraverso le attività rivolte alla gioventù agisce sul territorio anche con lo scopo di stimolare la popolazione a tenere stili di vita sani. Non è mai troppo presto per imparare qualcosa, e lo dimostra l’entusiasmo con cui gli oltre 120 bambini dai 3 ai 10 anni hanno preso parte alle attività proposte in queste giornate.