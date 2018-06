La Croce Rossa incontra la Capitaneria di Porto: obiettivi comuni per la sicurezza in mare

Domenica la Croce Rossa di Ancona ha ospitato il Contrammiraglio della Capitaneria di Porto Enrico Moretti per un colloquio con il Commissario CRI Maurizio Coracci. È stata L’occasione per far visitare la sede ed i mezzi di cui è dotata la Croce Rossa di Ancona con cui quotidianamente operano sul territorio .

Alla visita è seguito un colloquio in cui è emerso lo stretto legame operativo tra la Capitaneria di Porto e la Croce Rossa del capoluogo dorico, dotata anche di un mezzo nautico e volontari specializzati per operare in emergenza. L’incontro, a cui ne seguiranno altri, ha consentito di affrontare problematiche legate al soccorso in mare e condividere progetti comuni per garantire ai cittadini un servizio sempre migliore.

Gallery