Uova di Pasqua per i bambini ricoverati, la Croce Rossa porta gli auguri negli ospedali

Il Comitato di Ancona della Croce Rossa Italiana, assieme alla C.R.I. Comitato Regionale Marche, ha donato alla Fondazione Salesi e al reparto di cardiochirurgia pediatrica Lancisi dell’ospedale Torrette 80 uova di Pasqua per i bambini ricoverati nelle due strutture, piccole, grandi rocce, per regalare loro un sorriso in questa festività.

«Per tanti bambini la Pasqua sarà dura, magari lontana dai propri cari. Per i bambini ricoverati ancor di più ed è per questo che abbiamo voluto donargli il nostro cuore e la nostra vicinanza con un semplice gesto», comunica la Croce Rossa di Ancona.

Le Uova Solidali della Croce Rossa, in collaborazione con Paluani e Trudy, rappresentano piccoli gesti per grandi azioni e così contribuire al quotidiano operato dell’associazione. Per maggiori informazioni visitare il sito www.cri.it.

