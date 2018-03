Rundays e rescuebike, Decathlon e Croce Rossa di Ancona insieme per lo sport

L'appuntamento è per domenica 18 marzo ad Ancona alle ore 10.00 in Piazza Cavour per una camminata oppure una corsa non competitova con Decathlon, per i vicole del capoluogo dorico.

Per garantire assistenza e primo intervanto ai partecipanti alla manifestazione sportiva, il noto marchio sportico ha voluto con sè proprio la Croce Rossa Italiana, Comitato di Ancona, che ha messo a disposizione ben tre equipaggi di cui uno in ambulanza e due squadre di soccorritori a piedi, che per l'occasione saranno in sella a bellissime mountain bike, che diventeranno così Rescue Bike, in grado di garantire un pronto intervento di primo soccorso anche nelle zone difficilmente accessibili all'ordinanario mezzo d'emergenza.

Le squadre di primo intervento su due ruote saranno dotate di appositi zaini di soccorso e defibrillatore e saranno in costante contatto radio con l'ambulanza di appoggio che seguirà l'intero percorso. Ancora una volta una maggiore attenzione da parte della CRI Ancona alla sicurezza dei partecipanti con una sempre migliore adeguatezza del servizio e una vicinanza alle esigenze della cittadinanza. Il progetto Rescue Bike della CRI, Comitato di Anocona è stato realizzato in collaborazione con Decathlon, nell'inteno di promuovere stili di vita sani e garantire la sicurezza dei partecipanti, atleti e non, a questa competizione non agonistica.