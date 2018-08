Croce Gialla, servizio civile e corso per volontari: 2 esperienze per un'unica missione

Autunno ricco di iniziative alla croce gialla di ancona. Venerdi 28 settembre scade il bando per il servizio civile. Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 18. Il contratto avrà la durata di 12 mesi 30 ore settimanali per una retribuzione mensile di 433 euro. Il bando è riservato a ragazzi e ragazze in eta compresa tra i 18 e i 29 anni. Il servizio darà modo ai candidati di salire sui mezzi dell' associazione dai taxi sanitari fino ai veicoli destinati all' emergenza sanitaria e messi a disposizione della centrale operativa del 118. Alcune domande sono già arrivate ma ci sono ancora posti disponibili.

Al via anche il corso di formazione da parte dell' associazione per volontari. Martedi 9 ottobre invece partirà il nuovo corso soci riservato alla cittadinanza. Previsti una serie di incontri con gli istruttori dell'associazione. Per tutte le informazioni del caso servizio civile compreso è sufficiente chiamare il 329 3814716.

Gallery