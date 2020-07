Croce Gialla di Ancona, giornata di festa al centro estivo del Cus con i volontari

ANCONA - Una giornata da vivere tutta di un fiato assieme ai volontari della Croce Gialla di Ancona. Protagonisti di questa storia i bambini del centro estivo del Cus Ancona che a Posatora hanno ricevuto la visita dei volontari della Croce Gialla. Nel rispetto delle normative anti Covid ai bambini è stata spiegata l’ambulanza veterinaria presente sul posto, come è nata e i servizi che effettua ogni giorno. Una lezione senza dubbio interessante con i volontari che hanno poi mostrato un secondo mezzo sempre un ambulanza che effettua il servizio 118. Una giornata da incorniciare come ha sottolineato il presidente del Cus Ancona David Francescangeli« Aver ospitato la Croce Gialla per noi è stato un grande onore. Spiegare ai bambini la solidarietà, il volontariato ma anche il rispetto per gli animali è parte integrante di quello che noi adulti dobbiamo trasmettere loro. Lo sport è uno strumento educativo e queste iniziative servono per educare e far crescere i nostri ragazzi».

