Giornata internazionale per i diritti dell'adolescenza, la Croce Gialla di colora di blu

La Croce Gialla di Chiaravalle il 20 novembre 2019 si colora di blu per celebrare la "giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza" a 30 anni dalla approvazione da parte della Assemblea generale delle Nazioni Unite della Convenzione per i diritti dell' infanzia e dell'adolescenza.

La Convenzione è uno strumento giuridico e un tributo a ogni sforzo compiuto in cinquant'anni di difesa dei diritti dei bambini. La croce gialla, per la ricorrenza, ha esposto uno stendardo blu donato alla associazione dall'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini e verrà illuminata da un fascio di luce blu offerto dalla ditta RMAudio.