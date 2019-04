La Croce Gialla cambia look, nuovo sito e video con i risultati del 5X1000

ANCONA - La Croce Gialla cambia look almeno per quello che riguarda il proprio sito on line e per l'occasione viene prodotto anche un nuovo video destinato ai canali social in cui si mette in evidenza i risultati ottenuti tramite le donazione del 5X1000 dalla dichiarazione dei redditi. Per quello che riguarda il nuovo sito basta andare nella pagina Croce Gialla.net per rendersi conto delle novità presenti.

Dal sito sarà possibile scaricare la domanda per diventare socio, avere tutte le informazioni circa l'attività portata avanti dai volontari, la storia dell'associazione e come aiutare la stessa Croce Gialla tramite il 5X 1000 ed eventuali lasciti testamentali. Il sito è stato creato a titolo gratuito da Andrea Rosini volontario della Croce Gialla e titolare della ditta Differens di Ancona azienda specializzata in questo tipo di settore. Che la Croce Gialla sia nel cuore degli anconetani lo dimostra anche il fatto che negli ultimi anni tramite il 5X1000 l'associazione è riuscita ad acquistare nuovi mezzi che attualmente vengono utilizzati in citta per il servizio di urgenza in stretto contatto con la centrale operativa del 118. Il video prodotto dal socio Daniele Frontini della Motik racchiude in poco meno di un minuto oltre un secolo di storia della Croce Gialla. Dalla barella a spalla sostenuti da 4 volontari risalente ai primi del 1900 si passa a quella a spinta fino ad un Volkswagen datato 1968 sempre appartenente alla Croce Gialla di Ancona per concludersi con una delle ambulanze acquistate di recente grazie al 5X1000 donati tramite la dichiarazione dei redditi. Un video quanto mai gradevole girato nel piazzale antistante la sede dell'associazione che si conclude con l'appello del presidente della Croce Gialla di Ancona Alberto Caporalini che non esita a ricordare quanto è stato fatto grazie al contributo del 5X 1000. E proprio nel video presente anche sulla pagina Facebook della Croce Gialla sara possibile ricavare tutte le coordinate bancarie per poter effettuare la donazione del 5X1000.