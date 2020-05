Croce Gialla di Ancona protagonista al Teatro delle Muse

ANCONA - Il primo teatro a riaprire i battenti in Italia è stato proprio il Teatro delle Muse che ieri lunedì 4 Maggio ha ospitato la cerimonia delle civiche benemerenze in occasione della festa dedicata al Patrono San Ciriaco. Un teatro aperto ma in un silenzio assordante per il semplice fatto che sul palco oltre al sindaco Valeria Mancinelli c’erano i due conduttori Maurizio Socci e Federica Zandri in platea il Vescovo di Ancona Mons. Angelo Spina e i tecnici che hanno assicurato la diretta televisiva.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un pomeriggio carico di emozioni dove non sono mancate le lacrime di commozione da parte del sindaco. In questo contesto la Croce Gialla di Ancona con i suoi volontari si è ritagliata uno spazio all’interno del video istituzionale dove sono state ricordate le tante realtà presenti nel tessuto sociale che hanno affrontato la diffusione del Covid-19. Un altro video sempre realizzato dai volontari è stato inserito tra quelli richiesti dall’amministrazione comunale tramite l’ufficio relazioni con il pubblico.