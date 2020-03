La Croce Gialla in prima linea nella lotta alla diffusione del Covid-19

ANCONA - La Croce Gialla di Ancona in prima linea per quello che riguarda la lotta alla diffusione del Codiv19. L’associazione infatti ha messo a disposizione dell’Area Vasta 2 un mezzo con tanto di conducente che sarà chiamato ad accompagnare il personale medico e infermieristico al prelievo dei tamponi presso il domicilio dei pazienti. Attività che viene svolta in collaborazione con l’Anpas Marche con il mezzo che parte dall’ospedale Carlo Urbani di Jesi e si sposta in tutto il territorio dell’Area Vasta 2 per fare ritorno terminato il giro allo stesso ospedale di Jesi. Un servizio piuttosto impegnativo che viene pianificato la sera antecedente proprio per ottimizzare la presenza nel territorio del personale.

