Arriva il nuovo defibrillatore, settanta bambini in festa alla Croce Gialla di Ancona

Settanta bambini con i rispettivi insegnanti per festeggiare l'arrivo del nuovo defibrillatore. Giornata di festa alla Croce gialla di Ancona dove i volontari hanno ufficialmente dotato un mezzo di soccorso di un nuovo defibrillatore acquistato grazie alle offerte circa 2000 euro ricavate nel periodo natalizio. Un Babbo Natale che nel mese di dicembre ha fatto innamorare i bambini delle scuole elementari De Amcis, quelli delle Socciarelli fino ai più piccoli della Materna Piaget sempre in corso Amendola.

E proprio in queste scuole il Babbo Natale della Croce Gialla si era recato a suo tempo per ritirare le letterine scritte dai e ricevere in cambio le offerte poi destinate all'acquisto del nuovo defibrillatore. A distanza di quasi due mesi i bambini sono andati in visita alla Croce Gialla di Ancona dove oltre alla consegna del nuovo defibrillatore i volontari hanno spiegato ai più piccoli come si chiama il 118 e le cose più importanti da riferire all'operatore in caso di necessità. Una giornata costruttiva sotto il punto di vista ludico con i bambini che hanno potuto anche ammirare la barella a spalla e quella trainata con i cavalli risalente ai primi del 900, ambulanze degli anni sessanta conservate nel garage dell'associazione fino ai moderni Ducati in dotazione alla Croce Gialla di Ancona oltre all'ambulanza veterinaria. Defibrillatore che è stato acquistato grazie anche alla partecipazione del Babbo Natale ad altre eventi che si sono tenuti in città proprio nel mese di dicembre. Attestati per l'impegno profuso nella raccolta fondi sono cosi andati oltre che alle scuole De Amicis, Socciarelli e materna Piaget di corso Amendola agli organizzatori dei mercatini di Natale a Varano, al Centro Naturale Amendola&Co che ha ospitato il Babbo Natale nella casetta di legno antistante Stadio Bar sempre in corso Amendola, all'Agenzia Viaggi Cinti di via delle Palombare e al Bar Marco di via delle Tavernelle. Una giornata di festa per questi bambini che hanno poi visitato la sede sempre accompagnati dai volontari della Croce Gialla e dalle maestre che hanno curato nei minimi particolari questa visita guidata spiegando cosa rappresenti la Croce Gialla per la citta di Ancona, la sua storia e quanto gli anconetani siano legati a questa associazione una delle più longeve a livello nazionale.