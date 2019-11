Croce Gialla Ancona, assemblea straordinaria nei locali di via Ragusa

Tempo di assemblea straordinaria per i soci della Croce Gialla di Ancona nei locali dell'associazione in via Ragusa. Un assemblea a carattere straordinario che dovrà provvedere all'adeguamento al decreto legislativo 117/2017 e successive modifiche e integrazioni (Codice del terzo settore), ed approvazione del nuovo statuto della Croce Gialla di Ancona.

Nella stessa serata verranno poi trattate varie ed eventuali. Assemblea che si terrà in prima convocazione giovedi 28 Novembre alle ore 8 e in seconda convocazione il giorno successivo venerdi 29 Novembre alle ore 21 presso la sede dell'associazione in via Ragusa. Ogni socio potrà portare con se tre deleghe e il diritto di voto puo essere esercitato solo dai soci in regolacon il pagamento delle quote cosa questa che potrà essere regolarizzata anche lo stesso giorno dell'assemblea. Assemblea che è costituita da tutti i soci in età non inferiore agli anni 18 ed è regolarmente costituita in prima convocazione quando sono presenti metà piu uno degli aventi diritto al voto in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti