Croce Gialla di Ancona, convocata l'Assemblea Ordinaria: ecco quando

La Croce Gialla Onlus di Ancona ha organizzato un'Assemblea Ordinaria che si terrà in prima convocazione il 25 maggio, alle ore 6,00 e in seconda convocazione il giorno sabato 26 maggio alle 15.00 presso la sede di Ancona, Via Ragusa 18. Si discuterà tra le altre cose del Bilancio Consuntivo, della nomina della commissione elettorale e verrà presentata la relazione del Collegio sindacale.

L’assemblea è costituita da tutti i soci di età non inferiore agli anni 18 e, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto Sociale, “è regolarmente costituita in prima convocazione, quando sono presenti metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti”.