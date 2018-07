La Croazia vince, festeggia ubriacandosi e molesta i passanti: «Io sono un guerriero»

A petto nudo, completamente ubriaco e sanguinante infastidiva i passanti sotto il monumento ai Caduti. E' questa la scena vista dai poliziotti della Squadra Volante di Ancona, che ieri sera sono dovuti intervenire per sedare gli animi dell'uomo.

Il fatto è successo intorno alle 22.40, quando da poco si era conclusa la semifinale dei Mondiali tra Croazia ed Inghilterra. L'uomo, un croato di 24 anni, per festeggiare la vittoria del suo Paese è caduto a terra battendo la testa e si è procurato una ferita alla nuca. Non sentendo il dolore vista la quantità di alcol in corpo, si è tolto la maglietta, iniziando ad urlare «Io sono un guerriero, nelle mie vene scorre sangue ad alcol», molestando i passanti che in quel momento si trovavano nella zona. I poliziotti lo hanno così portato in Questura, dove è stato sanzionato per ubriachezza molesta.