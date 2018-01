Nuovo megayacht per CRN, un 62 metri disegnato da Omega Archtects

L’arte nautica sartoriale di CRN, brand del Gruppo Ferretti dedicato a super e mega yacht, si appresta a confezionare un nuovo capolavoro. Il cantiere di Ancona ha annunciato la vendita di un nuovo yacht completamente custom di 62 metri, scafo numero 138 del cantiere.

Il nuovo progetto è stato sviluppato dall’ufficio tecnico di CRN in stretta collaborazione con lo studio di design olandese Omega Architects guidato da Frank Laupman, che cura il concept degli esterni, e con lo studio italiano di design e architettura Pulina DNA, a cui sono stati affidati gli interiors. Caratterizzata dalle linee sportive e filanti degli esterni, tratto distintivo di ogni concept Omega Architects, la nuova nave fully custom CRN combina in modo mirabile l’infinitamente grande, dimensioni e prestazioni, e l’infinitamente piccolo, dettagli preziosi e funzionali.

La vendita di questo 62 metri è un ulteriore successo raggiunto dalla collaborazione con Omega Architects, che già ha portato, nel 2014, alla realizzazione di uno yacht iconico come Yalla 73 metri. CRN ha attualmente in costruzione altre tre navi: M/Y CRN 50 m, che sarà varato a febbraio, M/Y CRN 135 79 m e M/Y CRN 137 62 metri.