Yacht di lusso, CRN sarà presente al Dubai International Boat Show 2018

CRN, brand del Gruppo Ferretti dedicato a super e mega yacht, parteciperà al Dubai International Boat Show 2018, in programma dal 27 febbraio al 3 marzo. Il Cantiere sarà presente con uno stand nell’area SYBAss - Superyacht Avenue, dedicata ai più importanti costruttori mondiali di superyacht.

Giunto alla 26^ edizione, il salone degli Emirati Arabi Uniti è una fra le vetrine più prestigiose dello yachting internazionale, uno spazio espositivo d’eccezione in cui CRN potrà raccontare i propri valori e la sua capacità di creare imbarcazioni iconiche e dal design unico per armatori attenti ed esigenti. La presenza dello storico marchio italiano al Dubai International Boat Show 2018 conferma l’importanza dell’area Middle East nella strategia di CRN, che presenta la propria progettualità ed eccellenza artigianale in un mercato sempre in crescita dal punto di vista economico, che si conferma particolarmente attento al valore del Made in Italy.

«CRN partecipa al Dubai International Boat Show come uno dei principali player fra i cantieri di superyacht – commenta l’Avvocato Alberto Galassi, Presidente di CRN e Amministratore Delegato di Ferretti Group. Siamo orgogliosi di essere presenti anche quest’anno al salone più importante del Medio-Oriente che, insieme all’Europa, rappresenta per CRN uno dei mercati principali. I nostri clienti che vivono in quest’area sono fra i più sofisticati e attenti armatori, che trovano in CRN il partner ideale per realizzare yacht su misura, in cui ogni dettaglio rispecchia il proprio gusto e personalità».