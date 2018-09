Carabinieri, arriva il nuovo comandante provinciale: il punto sulla criminalità

Cambio della guardia al Comando Provinciale dei Carabinieri e giorno di presentazione per il neocomandante, il colonnello Cristian Carrozza. L’ufficiale, che rileva l’incarico da Stefano Caporossi, ha gettato acqua sul fuoco per quanto riguarda la percezione della criminalità nel territorio: «Non credo che il livello possa destare particolare allarme sociale, ci sono più che altro reati predatori come truffe agli anziani e furti, ma nel 2018 abbiamo registrato un calo proprio dei furti pari al 25% rispetto al 2017». Dati che sembrano non coincidere con la percezione diffusa in città. Molti furti con meno denunce? Obiezione respinta al mittente dal nuovo comandante, secondo il quale la percentuale di episodi denunciati non varia di molto rispetto all’anno passato. Sul fronte immigrazione, prosegue Carrozza, la sicurezza è tenuta sotto controllo e le linee guida del nuovo comando seguiranno il solco tracciato da Caporossi: «Qui è stato fatto un ottimo lavoro e si continuerà in quella direzione. Il personale non è mai abbastanza- conclude il colonnello- ma i militari sono ben radicati nel territorio e si cercherà di coprire maggiormente tutta l’area anconetana».

Cristian Carrozza, 50enne si Sulmona, è arrivato ad Ancona dopo aver lasciato l’incarico di Capo del Personale della Legione Carabinieri Lazio. Ha maturato esperienza nel sud Italia prima come comandante di Plotone presso l’11° battaglione mobile “Puglia” di Bari poi come comandante del Nucleo Operativo Radiomobile di Casoria (Napoli) e come Comandante della Compagnia di Brindisi dove si è occupato perlopiù di contrasto all’immigrazione clandestina. Ha comandato anche il 12° battaglione mobile “Sicilia” a Palermo e dopo l’esperienza nello Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma, maturata in diversi uffici, è stato membro del CdA della Cassa Ufficiali e staff presso l’Ufficio del Segretario Generale del Ministero dell’Ambiente.