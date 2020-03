Banca di Filottrano: presentato il piano economico contro il virus

Difendere il territorio e tutelare le famiglie e le imprese affinché possano superare agevolmente l’emergenza Coronavirus, è questo l’obiettivo che sta perseguendo la Banca di Filottrano.

Il principale istituto di credito della Valmusone ha predisposto una serie di interventi per infondere fiducia e sostegno al territorio. Le famiglie e i lavoratori dipendenti, titolari di mutui su immobili residenziali, che hanno subito la mancata corresponsione dello stipendio da parte del datore di lavoro in difficoltà a causa dell’emergenza, potranno richiedere la sospensione del pagamento delle rate. Inoltre, per dare fiato e sostegno alle imprese, che hanno visto ridotta la capacità produttiva e la vendita delle merci, è stato stanziato un plafond di 10 milioni di euro per finanziamenti di importo massimo pari a 50.000 euro, con un tasso agevolato dello 0,50%, zero spese di istruttoria e durata massima 36 mesi. Occorre infatti garantire liquidità alle imprese per reggere meglio i prossimi sei mesi iniziando a rimborsare il prestito quando l’emergenza sarà terminata.

Ma l’iniziativa predisposta dalla banca prevede anche ulteriori misure come la possibilità di moratoria per l’intera rata o per la sola quota capitale delle rate dei mutui e la proroga fino a 120 giorni degli anticipi import in essere in caso di mancata ricezione della merce per motivazioni temporanee collegate all’emergenza Covid-19. La Banca di Filottrano, oltre a mettere in atto questi primi interventi per sostenere il territorio, sarà pronta a aderire alle ulteriori agevolazioni previste dai decreti governativi e dagli accordi di moratoria tra l’Abi e le varie associazioni di categoria. La Banca di Filottrano ha un cuore locale che mai come in questi giorni continua a battere per il territorio affinché possa riprendersi al più presto. Un cuore che batte per le famiglie direttamente interessate dal Coronavirus e per tutti coloro che stanno lavorando giorno e notte per fronteggiare questa emergenza.