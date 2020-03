Emergenza Covid-19, raccolta fondi per l'ospedale di Fabriano

FABRIANO, 22 marzo 2020 - «Abbiamo ascoltato, abbiamo visto, abbiamo parlato e abbiamo iniziato ad agire, ma insieme si può fare ancora di più». Il presidente della Fondazione Carifac, Marco Ottaviani, in sinergia con Ariston Thermo Group, il presidente della Fondazione Aristide Merloni, Francesco Merloni e in partnership con Radio Gold Fabriano, lancia l’operazione Emergenza Covid. «Chiunque voglia può effettuare una donazione con bonifico su IBAN IT29K 03069 21103 10000 0003518 indicando in causale “Donazione liberale Emergenza COVID”. Tutti i fondi saranno dirottati per le concrete necessità dell’ospedale di Fabriano Engles Profili e della sanità regionale».

In silenzio, ma concretamente, gli aiuti sono già partiti da alcuni giorni. La Fondazione Carifac, in sinergia con Francesco Merloni e la Ariston Thermo Group, ha impiegato rilevanti risorse per acquistare tutto ciò che possa essere utilizzabile oggi e non in futuro, «perché l’emergenza è ora e, quindi, serve che siano gli stessi operatori sanitari a fornirci una lista di ciò che è indispensabile per continuare a operare: da unità di ventilazione per le rianimazioni ad altri sistemi di sostegno ventilatorio, passando per presidi di sanificazione di locali e ambulanze, e dispositivi di protezione individuali», evidenziano dalla Fondazione Carifac che, a livello nazionale, ha inoltre contribuito con l’Acri - Associazione Casse di Risparmio Italiane - alla costituzione del Fondo di Contrasto all’emergenza Covid-19 per portare aiuti in tutta Italia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«L’emergenza è globale e ciascuno di noi è chiamato a fare la propria parte. C’è, però, la necessità che questa voglia di aiutare sia coordinata per poter meglio essere indirizzata. In quest’ottica, abbiamo deciso di lanciare una raccolta fondi destinata al sostegno in primis del nostro ospedale di riferimento, l’Engles Profili di Fabriano, ma anche degli altri presidi ospedalieri della nostra Regione. I fondi raccolti saranno utilizzati a seconda delle necessità primarie segnalate da Direzioni Generali, medici, operatori sanitari e volontari che sono sul campo. Facciamo un appello a tutti gli organi di informazione affinché possano dare risalto, ciascuno nel rispetto dei propri ruoli, a questo appello. A farlo loro. Ma, soprattutto, invitiamo tutta la nostra comunità - singoli cittadini, associazioni, imprenditori, volontari - a contribuire con un versamento liberale con bonifico su IBAN IT29K 03069 21103 10000 0003518 indicando in causale “Donazione liberale Emergenza COVID”. Sarà cura della Fondazione rendicontare sulle donazioni, sugli acquisti e sulle erogazioni dirette operate. Fabriano non è mai stata seconda a nessun in cuore, intelligenza, saper fare e tigna, bene abbiamo una nuova occasione per dimostrarlo. Solidarietà in prima linea #iorestoacasa #viciniconilcuore».